Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem esfaqueado em rixa junto à estação do metro do Bolhão no Porto

20 jan, 2026 - 20:30 • Lusa

Dois homens, com idades entre os 22 e 26 anos, desentenderam-se junto à estação do metro do Bolhão, resultando no esfaqueamento de um deles.

A+ / A-

Um desentendimento entre dois homens, com idades entre os 22 e 26 anos, junto à estação do metro do Bolhão, no Porto, resultou no esfaqueamento de um deles, revelou esta terça-feira fonte da PSP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi dado pelas 15h53 tendo os dois homens, que já haviam abandonado o local, sido intercetados nas proximidades pouco depois.

O agressor foi detido pela PSP e o ferido encaminhado para o Hospital Santo António, de onde já teve alta, disse a fonte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?