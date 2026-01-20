Homem esfaqueado em rixa junto à estação do metro do Bolhão no Porto

20 jan, 2026 - 20:30 • Lusa
Um desentendimento entre dois homens, com idades entre os 22 e 26 anos, junto à estação do metro do Bolhão, no Porto, resultou no esfaqueamento de um deles, revelou esta terça-feira fonte da PSP.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi dado pelas 15h53 tendo os dois homens, que já haviam abandonado o local, sido intercetados nas proximidades pouco depois.
O agressor foi detido pela PSP e o ferido encaminhado para o Hospital Santo António, de onde já teve alta, disse a fonte.