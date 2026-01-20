Incêndio em apartamento faz 14 feridos ligeiros em Santarém

Um incêndio num apartamento de um prédio de três andares provocou esta noite 14 feridos ligeiros em Santarém, adiantaram fontes da Proteção Civil e autarquia.

O fogo ocorreu num apartamento situado no segundo andar de um prédio de três andares, que foi evacuado, referiu fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.

O alerta foi dado pelas 20h37 no prédio situado na rua João Gomes Moreira e, pelas 22h15, o fogo já tinha sido dado como extinto, segundo a Proteção Civil.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, divulgou na sua página na rede social Facebook que a ocorrência provou 13 feridos ligeiros civis, com 12 a serem transportados para o hospital.

Um bombeiro também sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital por precaução, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, além da VMER de Santarém, do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo e da Proteção Civil Municipal de Santarém.

A PSP de Santarém também esteve no local e tomou conta da ocorrência.

No total, estiveram 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).