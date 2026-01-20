Ouvir
Incêndio em apartamento faz 14 feridos ligeiros em Santarém

20 jan, 2026 - 23:23 • Lusa

Doze feridos, entre os quais um bombeiro, foram transportados para o hospital.

Um incêndio num apartamento de um prédio de três andares provocou esta noite 14 feridos ligeiros em Santarém, adiantaram fontes da Proteção Civil e autarquia.

O fogo ocorreu num apartamento situado no segundo andar de um prédio de três andares, que foi evacuado, referiu fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.

O alerta foi dado pelas 20h37 no prédio situado na rua João Gomes Moreira e, pelas 22h15, o fogo já tinha sido dado como extinto, segundo a Proteção Civil.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, divulgou na sua página na rede social Facebook que a ocorrência provou 13 feridos ligeiros civis, com 12 a serem transportados para o hospital.

Um bombeiro também sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital por precaução, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, além da VMER de Santarém, do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo e da Proteção Civil Municipal de Santarém.

A PSP de Santarém também esteve no local e tomou conta da ocorrência.

No total, estiveram 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

