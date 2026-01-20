Inspeção-geral multa ANA Aeroportos por não cumprir plano do ruído em Lisboa

A Inspeção-Geral para a área do ambiente aplicou, no final de 2025, uma coima à ANA - Aeroportos de Portugal por incumprimento do plano contra o ruído do aeroporto de Lisboa, revelou esta terça-feira o inspetor-geral.

"Aguarda-se pagamento ou impugnação judicial", acrescentou o inspetor-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, escusando-se a precisar, por "dever de reserva", o valor da coima aplicada.

Segundo José Brito e Silva, os limites legais da contraordenação situam-se entre 12 mil e 72 mil euros.

O inspetor-geral falava na Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, numa audição requerida pelo PS sobre o impacto ambiental do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em causa, explicou José Brito e Silva, está o incumprimento de três das 34 medidas do Plano de Ação de Ruído para 2018-2023 do aeroporto de Lisboa, da responsabilidade da ANA - Aeroportos de Portugal, reportado em 2024 pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).