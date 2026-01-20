Lei laboral. CGTP promete que contestação vai aumentar se Governo não recuar

A CGTP garante que a contestação vai aumentar se o Governo não recuar na atual proposta de reforma da Lei Laboral, em negociação com os sindicatos.

À Renascença, o secretário-geral da central sindical refere que "todas as formas de luta estão em cima da mesa", recordando que já foram feitas várias manifestações e a greve geral de 11 de dezembro.

"A resposta dos trabalhadores está dada. Quem define o caminho que quer seguir é o Governo. Terá de ser o Governo a responsabilizar-se pelo que vem aí", aponta.

Tiago Oliveira vai reunir-se esta terça-feira com Luís Montenegro. Antes da reunião, aponta que a CGTP "não aceita ser chantageada" e "tornar o muito mau em menos mau".

A central sindical exige que o Governo retire o pacote laboral da mesa e esteja disponível para uma discussão para melhorar o mundo do trabalho.

"Agora, chantagens de: ou vocês assinam ou as coisas vão na mesma para a Assembleia da República, então não contem com a CGTP", reitera.

Questionado sobre os resultados das Presidenciais deste domingo, Tiago Oliveira sublinha que o candidato apoiado pela AD - Luís Marques Mendes - ficou em quinto lugar e acredita que "isto advém do aumento da contestação das políticas que este Governo tem implementado".

"Aquilo que Luís Montenegro tem de fazer é olhar para o rumo que tem colocado o país e que a contestação tem aumentado. Vamos ver qual será a posição do primeiro-ministro na reunião"; acrescenta.