Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lei laboral. CGTP promete que contestação vai aumentar se Governo não recuar

20 jan, 2026 - 07:20 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Tiago Oliveira vai reunir-se esta terça-feira com Luís Montenegro. Antes da reunião, aponta que a CGTP "não aceita ser chantageada" e "tornar o muito mau em menos mau".

A+ / A-

A CGTP garante que a contestação vai aumentar se o Governo não recuar na atual proposta de reforma da Lei Laboral, em negociação com os sindicatos.

À Renascença, o secretário-geral da central sindical refere que "todas as formas de luta estão em cima da mesa", recordando que já foram feitas várias manifestações e a greve geral de 11 de dezembro.

"A resposta dos trabalhadores está dada. Quem define o caminho que quer seguir é o Governo. Terá de ser o Governo a responsabilizar-se pelo que vem aí", aponta.

Tiago Oliveira vai reunir-se esta terça-feira com Luís Montenegro. Antes da reunião, aponta que a CGTP "não aceita ser chantageada" e "tornar o muito mau em menos mau".

A central sindical exige que o Governo retire o pacote laboral da mesa e esteja disponível para uma discussão para melhorar o mundo do trabalho.

"Agora, chantagens de: ou vocês assinam ou as coisas vão na mesma para a Assembleia da República, então não contem com a CGTP", reitera.

Questionado sobre os resultados das Presidenciais deste domingo, Tiago Oliveira sublinha que o candidato apoiado pela AD - Luís Marques Mendes - ficou em quinto lugar e acredita que "isto advém do aumento da contestação das políticas que este Governo tem implementado".

"Aquilo que Luís Montenegro tem de fazer é olhar para o rumo que tem colocado o país e que a contestação tem aumentado. Vamos ver qual será a posição do primeiro-ministro na reunião"; acrescenta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?