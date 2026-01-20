Mulheres, jovens e LGBTQI+ são os mais afetados pelos cortes internacionais no VIH

Mulheres, jovens e pessoas LGBTQI+ são os mais afetados pelos cortes da ajuda internacional, que enfraquecem a resposta global ao VIH, reduzindo serviços essenciais de prevenção, tratamento e apoio, alerta um inquérito divulgado pelo Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT). Um ano após o congelamento do financiamento da ajuda externa dos EUA, a Coalition PLUS, parceira do GAT, e os seus parceiros (Sidaction, Frontline AIDS, Aidsfonds) realizaram um inquérito junto de 79 organizações comunitárias em 47 países para avaliar o impacto desta decisão que "provocou ondas de choque na resposta global ao VIH", refere o GAT em comunicado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O diretor-geral adjunto do GAT, Ricardo Fernandes, disse que o congelamento do financiamento teve "um grande impacto" numa série de áreas que estavam a permitir e o tratamento dos doentes. "Esta redução de financiamento chega quase aos 80% em termos de prestação de serviços, desde os tratamentos das infeções sexualmente transmissíveis, à cessação dos apoios em relação às populações chaves, que já são discriminadas nestes contextos, à redução de recursos humanos. Portanto, tem consequências gravíssimas de rutura de 'stocks' de medicamentos, de reagentes para se fazer análises, etc", alertou.

As principais conclusões do inquérito apontam que 77% das organizações afirmam que a redução de financiamento afetou a prestação de serviços, 81% indicam que o acesso à PrEP (tratamento preventivo) funciona a menos de metade relativamente a janeiro de 2025 e 56% reportaram um impacto na disponibilidade de consumíveis. A grande maioria (95%) referiu que os produtos para tratamento de infeções sexualmente transmissíveis (IST) não estão disponíveis ou estão menos disponíveis e 69% das organizações de apoio a pessoas com VIH estão a operar a menos de metade da capacidade. O inquérito revela ainda "a cessação completa de serviços para pessoas trans e pessoas que usam drogas em 10% das organizações; redução ou suspensão de serviços para homens que têm sexo com homens em 85% das organizações e para pessoas trabalhadoras do sexo em 82%". Além da prestação de serviços, a capacidade de funcionamento das organizações foi comprometida: 63% reportam impacto direto nas suas operações, 22% perderam pelo menos metade do seu orçamento, incluindo 9% que perderam mais de 75%. Os recursos humanos foram particularmente afetados: 65% das organizações reportam impacto nas equipas. No total, 2.275 postos de educadores de pares e trabalhadores comunitários de saúde foram afetados pela suspensão ou cessação de apoios.