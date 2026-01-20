Ouvir
Operação "Irmandade"

Operação de combate a crimes de ódio detém 37 suspeitos

20 jan, 2026 - 09:59 • Lusa

Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza, é considerado o líder deste grupo, para o qual terá passado instruções a partir da cadeia.

[Atualizado às 11h50]

A Polícia Judiciária lançou ao início de manhã desta terça-feira uma operação, de Norte a Sul do país, de combate a crimes de ódio cometidos contra imigrantes que resultou em 37 detidos e a constituição de 15 arguidos.

Em comunicado, a PJ esclarece que a operação "Irmandade" envolveu 300 elementos de diversas unidades e realizaram-se 65 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 54 anos, adotavam e difundiam a ideologia nazi, inerente à cultura nacional-socialista e extrema direita radical e violenta, agindo por motivos racistas e xenófobos, com o objetivo de intimidar, perseguir e coagir minorias étnicas, designadamente imigrantes.

"Os visados são suspeitos de terem fundado uma organização criminosa com o exclusivo propósito de desenvolver atividades que incitavam à descriminação, ao ódio e à violência racial, tudo isto no seio de uma estrutura hierárquica e fortemente estabelecida, com distribuição de funções", refere a nota enviada à imprensa.

No âmbito da operação foi, ainda, apreendido um vasto material de propaganda e merchandising alusivo à ideologia de extrema-direita violenta, nomeadamente neonazi, bem como armas diversas.

Segundo a CNN Portugal, Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza, é considerado o líder deste grupo, para o qual terá passado instruções a partir da cadeia.

