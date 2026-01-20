PJ desmantela grupo neonazi para "evitar mais mortes"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, descreveu a operação da manhã desta terça-feira, de Norte a Sul do país, para desmantelar o grupo neonazi 1143, com cerca de 300 polícias pelo país.

Em colaboração com a Unidade de Contraterrorismo, a "Operação Irmandade" da PJ que deteve 37 suspeitos ligados ao grupo neonazi, com idades compreendidas entre os 30 e os 54 anos, foi realizada de forma preventiva para evitar mais mortes.

"Não queremos que mais gente fique inválida, com a casa incendiada ou que seja morta."



Dos detidos, cinco são mulheres e outros dois são "não civis", contando com um elemento da PSP e um militar.

Depois de conduzirem buscas na cela do líder do grupo, Mário Machado, no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, a PJ conseguiu desvendar pistas para 65 mandatos de detenção e buscas, apreendendo várias armas, já que o conhecido neonazi terá dado instruções a partir da prisão.