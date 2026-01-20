PJ desmantela grupo neonazi para "evitar mais mortes"

20 jan, 2026 - 18:05 • Catarina Magalhães
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, descreveu a operação da manhã desta terça-feira, de Norte a Sul do país, para desmantelar o grupo neonazi 1143, com cerca de 300 polícias pelo país.
Em colaboração com a Unidade de Contraterrorismo, a "Operação Irmandade" da PJ que deteve 37 suspeitos ligados ao grupo neonazi, com idades compreendidas entre os 30 e os 54 anos, foi realizada de forma preventiva para evitar mais mortes.
"Não queremos que mais gente fique inválida, com a casa incendiada ou que seja morta."
Dos detidos, cinco são mulheres e outros dois são "não civis", contando com um elemento da PSP e um militar.
Depois de conduzirem buscas na cela do líder do grupo, Mário Machado, no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, a PJ conseguiu desvendar pistas para 65 mandatos de detenção e buscas, apreendendo várias armas, já que o conhecido neonazi terá dado instruções a partir da prisão.
Operação "Irmandade"
Em conferência de imprensa, Luís Neves afirmou que o grupo é autor de "vários homicídios". Estes crimes de incitamento ao ódio e à violência foram motivados, na sua maioria, pela "nacionalidade, cor da pele, religião, ideologia política e orientação sexual" das vítimas.
"Nos últimos anos, temos sete vezes mais crimes de ódio", revelou Luís Neves, mas não detalhou a que período se refere nestes dados.
Segundo o mesmo diretor, alguns dos suspeitos já têm um histórico criminal reincidente ou foram recapturados ao longo das operações nas últimas duas décadas.
"É a nossa missão, obrigação e responsabilidade defender a integridade física e a vida das pessoas", disse Luís Neves.
Luís Neves recordou ainda que Portugal já enfrentou diferentes formas de terrorismo e de violência política pelas mãos deste grupo neonazi.
Em particular, o homicídio do ativista do PSR José Carvalho, em 1989, e o assassínio de Alcindo Monteiro, em 1995, no Bairro Alto, crime que classificou como "hediondo" e que "marcou historicamente" o país.
