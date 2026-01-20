Ouvir
Reforma do Estado devolve 257 professores em funções administrativas às escolas

20 jan, 2026 - 18:26 • Lusa

Depois de se eliminarem 300 cargos de dirigentes de educação, "257 professores treinados, formados, que estavam em funções administrativas, foram devolvidos às escolas", confirmou o ministro adjunto e da Reforma do Estado.

O ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, afirmou esta terça-feira que "257 professores treinados, formados, que estavam em funções administrativas, foram devolvidos às escolas" na sequência da reforma que eliminou 300 cargos de dirigentes.

O governante, que falava na Assembleia da República, numa audição regimental na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, afirmou que já foi feita a reforma em três em ministérios: Educação, Ciência e Inovação; Trabalho e Segurança Social e Ambiente e Energia. Este último na vertente da energia.

Gonçalo Matias ambiciona reformar todos os restantes ministérios até ao final do primeiro semestre de 2026.

"Até metade do presente ano, teremos a reforma de todos os Ministérios, com uma lógica muito semelhante àquela que seguimos até aqui, embora naturalmente, adaptando ou adequando a cada Ministério, não são todos iguais", disse o governante.

No Ministério da Educação, Ciência e Inovação foi anunciada a criação da Agência para a Investigação e Inovação (AI), resultante da fusão entre a FCT e transformação da ANI.

No Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o ministro anunciou uma redução de 39 entidades para 19.

Já no que respeita ao Ministério do Ambiente e da Energia, a reforma diz respeito a esta última área. Assim, no caso da energia é criada a AGE - Agência de Geologia e Energia, que engloba a DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia, EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, ADENE - Agência para a Energia, LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia e ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético.

A AGE inicia funções em regime de instalação e a integração das entidades estar concluída no final de 2026.

