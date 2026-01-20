Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Educação

​Reorganização do 1º. e do 2º. ciclo entra em vigor no ano letivo de 2027-2028

20 jan, 2026 - 17:41 • Cristina Nascimento

Medida, que já estava prevista no programa do Governo, mas ainda não estava calendarizada, entra em vigor em simultâneo com a revisão das aprendizagens essenciais.

A+ / A-

A unificação dos dois primeiros ciclos do ensino básico vai entrar em vigor no ano letivo de 2027-2028. O anúncio foi feito esta terça-feira à tarde no Parlamento, onde o ministro da Educação está a ser ouvido na comissão da especialidade.

As mudanças vão entrar em vigor em simultâneo com a revisão das aprendizagens essenciais.

“O nosso objetivo é que estas alterações entrem em vigor em 2027-28 e não em 2026-27, mas com uma alteração mais profunda, não apenas das aprendizagens essenciais, mas também da matrícula da matriz curricular, dos próprios conteúdos e tendo em conta também essa alteração da organização dos primeiros ciclos de aprendizagem do ensino básico”, especificou o governante.

A medida já estava prevista no programa do Governo, mas ainda não estava calendarizada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o programa do Governo que foi entregue na Assembleia da República aquando do início de funções do atual executivo, o objetivo é "alinhar com a tendência internacional e garantir uma maior continuidade nas abordagens e um desenvolvimento integral dos alunos".

A Renascença procurou saber junto do Ministério da Educação, Ciência e Inovação se a mudança passará por prolongar o regime de monodocência do 1.º ciclo, mas, neste momento, ainda não são conhecidos pormenores da reforma.

Na audição de Fernando Alexandre, o ministro da Educação revelou ainda que as mudanças orgânicas do ministério que estão a ser implementadas desde setembro de 2025 estão a ser acompanhadas pela OCDE.

"Vamos ter uma supervisão independente da reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), com apoio à implementação, de forma a conseguirmos alcançar os objetivos que estão definidos tendo sempre por referência as melhores práticas internacionais", afirmou.

Fernando Alexandre reafirmou que pretende colocar o sistema educativo português entre os melhores do mundo

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?