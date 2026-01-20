Um elemento da PSP e um militar entre detidos em operação da PJ contra grupo neonazi

Um elemento da PSP e um militar estão entre os 37 detidos na operação da Polícia Judiciária (PJ) que visou o desmantelamento de um grupo de ideologia neonazi, indicaram esta terça-feira fontes policiais e ligadas à investigação.

Em comunicado, a PSP adianta que o polícia detido pertence ao efetivo do Comando Distrital de Setúbal, aguardando a força de segurança a indicação dos crimes de que o suspeito está indiciado para desenvolver "os procedimentos disciplinares adequados e preventivos".

Fonte ligada à investigação disse por sua vez que o outro dos dois elementos não civis detidos na operação "Irmandade" é um militar.

Contactada pela Renascença, a Força Aérea não confirma nem desmente que o militar pertence àquele ramo das Forças Armadas.



Fonte do Exército garante à Renascença que, até ao momento, não há qualquer militar deste ramo envolvido no caso.

