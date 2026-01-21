Chuva forte, vento intenso e neve nas terras altas. Vários distritos sob aviso

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira um dia marcado por céu muito nublado ou encoberto em todo o país, com períodos de chuva, vento forte e queda de neve nas zonas mais elevadas, num cenário que se irá agravar a partir de quinta-feira com a passagem da depressão Ingrid.

Na região Norte e Centro, o céu deverá apresentar algumas abertas a partir do fim da manhã. A chuva será persistente e por vezes forte no Minho e no Douro Litoral até ao meio da manhã, passando depois a regime de aguaceiros, mais intensos e frequentes no litoral a norte do Cabo Carvoeiro. A partir da tarde, esses aguaceiros poderão ser acompanhados de trovoada e, ocasionalmente, de granizo.

Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 1100 a 1300 metros durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado de sul/sudoeste, rodando gradualmente para oeste/noroeste, podendo atingir os 45 km/h na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, sobretudo durante a tarde. No final do dia, existe ainda a possibilidade de formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro. As temperaturas deverão subir, em especial as mínimas.

Na região Sul, o céu manter-se-á muito nublado, com abertas a partir do início da tarde. A chuva será em geral fraca, passando a aguaceiros pouco frequentes durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado de sul/sudoeste, por vezes forte nas serras e no litoral, rodando para oeste/noroeste a partir do meio da tarde. Também aqui se prevê uma subida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão variar entre 2 graus na Guarda e 11 graus em Faro, Aveiro, Leiria e Santarém, enquanto as máximas oscilam entre os 8 graus na Guarda e os 17 graus em Faro, Lisboa e Santarém.

Devido às condições meteorológicas adversas, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo por causa da precipitação. Guarda e Castelo Branco entram em aviso amarelo devido à queda de neve, enquanto Vila Real fica sob o mesmo aviso a partir das 21h00. Já por agitação marítima, Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo entram em aviso laranja a partir das 18h00, seguindo-se Coimbra, Leiria e Lisboa às 21h00. Beja, Setúbal e Faro entram em aviso laranja a partir das 3h00 de quinta-feira.

Agravamento a partir de quinta-feira

O IPMA alerta ainda para um agravamento significativo do estado do tempo a partir de quinta-feira, com a passagem da depressão Ingrid.

“Na tarde de quinta-feira, dia 22, prevê-se a passagem do sistema frontal associado a esta depressão, com períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da noite, que serão por vezes de granizo e acompanhados de trovoada”, refere o instituto, adiantando que a situação se deverá prolongar até domingo, dia 25.

A precipitação irá ocorrer sob a forma de neve nas terras altas acima dos 800 metros de altitude, podendo a cota descer até aos 600 metros, em particular entre o final da tarde de sexta-feira e o final da manhã de sábado. A acumulação de neve poderá ser significativa, com valores até 25 centímetros nas serras do Norte e Centro acima dos 800 metros até domingo.

Face a este cenário, o IPMA emitiu avisos laranja por queda de neve para os distritos de Braga, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Aveiro, com início à meia-noite de sexta-feira. Para Castelo Branco e Guarda, o aviso entra em vigor às 21h00 de quinta-feira. O vento deverá também intensificar-se a partir do final da tarde de quinta-feira, com rajadas que poderão atingir os 70 a 80 km/h no litoral e os 80 a 100 km/h nas terras altas.