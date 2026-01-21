Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ferrovia

Circulação ferroviária suspensa entre Tua e Vargelas na Linha do Douro

21 jan, 2026 - 18:24 • Lusa

Após a queda de pedras na via ferroviária entre as estações de Tua e Vargelas, não há previsão de reabertura deste troço da Linha do Douro. À Renascença, a IP confirmou que a demora deve-se às dificuldades de acesso ao local.

A+ / A-

A circulação ferroviária está suspensa entre as estações do Tua e Vargelas, na Linha do Douro, devido à queda de pedras na via, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

O alerta foi dado às 16h40 através de um sistema de deteção de queda de pedras implementado pela Infraestruturas de Portugal (IP), que funciona através de sensores, e, segundo a IP, estão a ser mobilizados meios da empresa para o local para desobstruir a via.

À Renascença, a IP confirmou que a demora deve-se às dificuldades de acesso ao local.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A queda de pedras aconteceu ao quilómetro 152,254 da Linha do Douro, entre as estações de Foz Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e Vargelas, concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.

A IP disse que ainda não há previsão de reabertura daquele troço da Linha do Douro.

[Notícia atualizada às 19h00 com a confirmação da IP à Renascença]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?