Circulação ferroviária suspensa entre Tua e Vargelas na Linha do Douro

A circulação ferroviária está suspensa entre as estações do Tua e Vargelas, na Linha do Douro, devido à queda de pedras na via, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

O alerta foi dado às 16h40 através de um sistema de deteção de queda de pedras implementado pela IP, que funciona através de sensores, e, segundo a IP, estão a ser mobilizados meios da empresa para o local para desobstruir a via.

A queda de pedras aconteceu ao quilómetro 152,254 da Linha do Douro, entre as estações de Foz Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e Vargelas, concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.

A IP disse que ainda não há previsão de reabertura daquele troço da Linha do Douro.