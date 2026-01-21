Ouvir
Acidente

Colisão entre metro e carrinha provoca três feridos em Gaia

21 jan, 2026 - 22:21 • Redação

Três pessoas ficaram feridas após a colisão de uma carrinha de mercadorias com a carruagem do metro, em Vila Nova de Gaia. A circulação já foi, entretanto, retomada.

Uma colisão entre uma carruagem do metro e uma carrinha provocou, ao final da tarde desta quarta-feira, três feridos ligeiros entre o cais da estação de João de Deus e a de D. João II, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a notícia avançada esta quarta-feira pelo jornal "O Gaiense", as vítimas do acidente ficaram com ferimentos considerados leves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta foi dado pelas 19h15 e a circulação do metro já foi, entretanto, retomada depois do embate com um veículo ligeiro de mercadorias.

Duas vítimas foram transportadas para o Hospital Eduardo Santos Silva e uma outra foi assistida no local.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, duas viaturas dos Sapadores de Gaia, PSP e Polícia Municipal.

