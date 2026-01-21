GNR investiga denúncia de tiros numa escola em Almada

A GNR está a investigar uma denúncia de tiros nesta quarta-feira na Escola Básica do Monte da Caparica, em Almada, mas o porta-voz da GNR, tenente-coronel Carlos Canatário, disse à Renascença que não está confirmada a presença de armas de fogo no estabelecimento de ensino.

"Não confirmamos que tenha havido qualquer invasão desse estabelecimento nem utilização de qualquer arma de fogo."



Segundo a notícia avançada pelo jornal "Correio da Manhã", vários homens entraram esta quarta-feira "armados com caçadeiras e facas" neste estabelecimento de ensino e dispararam para o ar, depois de uma discussão entre duas alunas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os alunos, professores da escola entraram em pânico e os mais novos começaram a chorar e a vomitar nas salas, segundo o que o "Correio da Manhã" adiantou.

O porta-voz explicou ainda que foi recebida uma "denúncia via 112", por volta das 13h30, com um relato que descrevia um grupo de indivíduos armados na escola.

"De imediato, fizemos deslocar patrulhas para o local e foi possível verificar que existia, de facto, um grupo de jovens no exterior do estabelecimento."

Deste grupo que se encontrava junto à escola, as autoridades identificaram 15 elementos.

O caso está a ser investigado para "tentar perceber a origem dessa denúncia e uma possível relação entre esse grupo de indivíduos e a outra ocorrência denunciada".

