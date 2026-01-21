Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Investigação

GNR investiga denúncia de tiros numa escola em Almada

21 jan, 2026 - 18:11 • João Maldonado

Um grupo de 15 jovens foi identificado pela GNR após a denúncia de tiros no exterior da Escola Básica do Monte da Caparica. A patrulha está no local, mas não confirmou a presença de armas de fogo no estabelecimento de ensino. A chamada para o 112 está a ser investigada.

A+ / A-

A GNR está a investigar uma denúncia de tiros nesta quarta-feira na Escola Básica do Monte da Caparica, em Almada, mas o porta-voz da GNR, tenente-coronel Carlos Canatário, disse à Renascença que não está confirmada a presença de armas de fogo no estabelecimento de ensino.

"Não confirmamos que tenha havido qualquer invasão desse estabelecimento nem utilização de qualquer arma de fogo."

Segundo a notícia avançada pelo jornal "Correio da Manhã", vários homens entraram esta quarta-feira "armados com caçadeiras e facas" neste estabelecimento de ensino e dispararam para o ar, depois de uma discussão entre duas alunas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os alunos, professores da escola entraram em pânico e os mais novos começaram a chorar e a vomitar nas salas, segundo o que o "Correio da Manhã" adiantou.

O porta-voz explicou ainda que foi recebida uma "denúncia via 112", por volta das 13h30, com um relato que descrevia um grupo de indivíduos armados na escola.

"De imediato, fizemos deslocar patrulhas para o local e foi possível verificar que existia, de facto, um grupo de jovens no exterior do estabelecimento."

Deste grupo que se encontrava junto à escola, as autoridades identificaram 15 elementos.

O caso está a ser investigado para "tentar perceber a origem dessa denúncia e uma possível relação entre esse grupo de indivíduos e a outra ocorrência denunciada".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?