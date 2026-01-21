Governo avança com Bolsa de Cuidadores em projeto-piloto de 12 meses

O Governo lançou um projeto-piloto que cria a Bolsa de Cuidadores, uma nova resposta destinada a permitir que os cuidadores informais tenham finalmente acesso a períodos de descanso, sem comprometer a continuidade dos cuidados prestados à pessoa acompanhada, mesmo durante ausências temporárias.

De acordo com o comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o objetivo é que “os cuidadores informais possam, finalmente, usufruir do descanso a que têm direito, garantindo simultaneamente a continuidade do apoio à pessoa cuidada durante a sua ausência temporária”.

Trata-se de um direito já previsto no Estatuto do Cuidador Informal, mas que não estava plenamente concretizado por falta de respostas disponíveis.

A Bolsa de Cuidadores permitirá reservar vagas em respostas sociais como centros de dia, Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e serviços de apoio domiciliário, com o objetivo de mitigar a sobrecarga física e emocional dos cuidadores informais.

O projeto-piloto terá a duração de 12 meses e será implementado em 18 concelhos, um por cada distrito de Portugal Continental. Segundo o Governo, esta fase permitirá “monitorizar a adequação, eficácia, sustentabilidade e potencial de generalização da medida a todo o território nacional”.

Nos concelhos abrangidos, os cuidadores informais poderão recorrer a estas respostas sociais em situações de ausência por motivos de saúde, profissionais ou de força maior. O apoio poderá ser prestado por períodos até sete horas consecutivas, com um limite máximo de 56 horas mensais por pessoa cuidada.

O comunicado esclarece ainda que o valor pago pelo Estado às entidades do setor social e solidário por cada vaga reservada corresponde a 140% do valor mensal inscrito no compromisso de cooperação aplicável.

Em complemento, é também criada a Bolsa de Voluntários, destinada a apoiar ausências mais curtas do cuidador informal, até um máximo de três horas consecutivas. Esta resposta poderá ser utilizada para a realização de atividades pessoais, profissionais, formativas ou de autocuidado fora do domicílio.

A gestão da Bolsa de Voluntários ficará a cargo dos municípios, em articulação com o Instituto da Segurança Social e as entidades do setor social e solidário envolvidas. O Governo sublinha que esta medida reforça a resposta de proximidade e o apoio local aos cuidadores informais.