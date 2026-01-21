Homem de 55 anos morre em Felgueiras atingido por árvore

Um homem de 55 anos morreu esta quarta-feira em Airães, Felgueiras, no distrito do Porto, após ter sido atingido por uma árvore, revelaram à Lusa fontes do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa e dos Bombeiros da Lixa.

Segundo fonte dos bombeiros foram acionados os meios às 11h06 para a Rua de Padraços, onde decorriam trabalhos nas árvores naquela via.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



À chegada ao local, os bombeiros encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória e tentaram manobras de reanimação, mas foi impossível reverter o quadro, acrescentou.

A fonte afirmou desconhecer se a vítima era trabalhador da obra.

O corpo foi transportado para Instituto de Medicina Legal de Guimarães, disse, acrescentando que a GNR da Lixa tomou conta da ocorrência.