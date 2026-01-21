Ouvir
Direitos laborais

Inspetores do Trabalho anunciam greve no dia 27 de janeiro

21 jan, 2026 - 21:09 • Lusa

Para exigir a abertura de concursos de promoção para os inspetores do trabalho, o sindicato convocou esta quarta-feira uma "paralisação total" do trabalho destes profisisonais. Em causa estão cerca de 202 inspetores "que já fizeram o seu tempo para ser aberto o concurso de promoção".

O Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) convocou esta quarta-feira uma greve total para 27 de janeiro, para exigir a abertura de concursos de promoção para os profissionais não abrangidos nos últimos procedimentos, de acordo com o pré-aviso da paralisação.

Assim, o sindicato informou sobre a greve "no período entre as 00h00 horas e as 24h00 horas do dia 27 de janeiro de 2026, sob a forma de paralisação total de labor dos trabalhadores abrangidos pelo âmbito estatutário do SIT, como forma de luta e protesto, para exigir a abertura de concursos de promoção para todos os inspetores de trabalho, que não foram abrangidos nos últimos procedimentos concursais".

Em declarações à Lusa, a presidente do SIT, Carla Cardoso, disse que em causa estão cerca de 202 inspetores "que já fizeram o seu tempo para ser aberto o concurso de promoção", indicando que o despacho foi exarado favoravelmente pelo secretário de Estado do Emprego.

Porém, este documento encontra-se desde novembro no Ministério das Finanças para aprovação, "ou não", destacando que ainda não se sabe se será aprovado.

Segundo o pré-aviso, "todos os trabalhadores, abrangidos pelo âmbito estatutário do SIT, podem aderir livremente à greve, quer estejam ou não sindicalizados".

Além disso, o sindicato e os trabalhadores, "assegurarão a prestação, durante a greve, dos serviços necessários à segurança, manutenção dos equipamentos e instalações nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção ou de encerramento".

