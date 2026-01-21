Mudança de planos no metrobus. Braga prioriza ligação a Guimarães e à alta velocidade

O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues (PSD), anunciou esta quarta-feira que o metrobus (BRT) já não vai começar pelo centro da cidade, mas sim pela ligação a Guimarães e à futura estação de alta velocidade.

Em conferência de imprensa, o autarca defendeu que o que é prioritário é resolver os problemas de acesso e de atravessamento da cidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O problema está cá dentro [da cidade], mas a solução está fora. Nós temos de fazer com que os automóveis não venham ao centro da cidade como vêm", referiu o presidente, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Em outubro de 2025, o anterior executivo, de que João Rodrigues fazia parte como vereador, assinou o contrato de adjudicação, por 32,6 milhões de euros, da primeira linha do BRT, que ligaria a estação de caminhos de ferro ao hospital, passando pela Universidade do Minho. Aquela seria a primeira das quatro linhas previstas para a cidade.

Hoje, João Rodrigues disse que as suas prioridades são diferentes. "As minhas prioridades podem ser diferentes das do anterior presidente e claramente são (...). Eu acho que devemos começar por outro lado e por isso é que há eleições, e por isso é que as pessoas vão mudando nos cargos, e por isso é que eu antes era vereador e agora sou presidente da Câmara e agora posso decidir, e antes não podia decidir", referiu.

Sublinhando que não está a criticar o anterior presidente, Ricardo Rio, o autarca afirmou que o BRT que estava projetado para se fazer no centro de Braga "é algo que se deve fazer num futuro próximo" e sublinhou que o projeto continua com quatro linhas previstas no Plano Diretor Municipal.

"Ninguém tomou uma decisão absurda ou uma decisão errada quando decidiu que o BRT passasse pelo centro da cidade (...). Eu acho que o melhor é primeiro resolvermos a questão dos acessos à cidade e depois sim arranjar soluções de reserva de canal, de sistemas de BRT, de método ligeiro, do que entendermos", disse.

Para o autarca, começar o BRT pelo centro da cidade "ia causar prejuízos à cidade".

João Rodrigues admitiu que, com esta alteração de planos, perde-se o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência que estava adstrito à obra da primeira linha, mas mantém-se o montante reservado para a aquisição dos autocarros.

De acordo com os prazos anunciados aquando da assinatura do contrato de adjudicação da obra, a entrada em funcionamento da primeira linha deveria acontecer até 30 de junho deste ano.