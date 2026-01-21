Mulher atacada com ácido por condutor em andamento em Alfena

21 jan, 2026 - 23:41 • Catarina Magalhães
Uma mulher, de 37 anos, foi atacada com ácido esta quarta-feira por um condutor em andamento em Alfena, no concelho de Valongo, no Porto, avançou o jornal "Correio de Manhã".
Em declarações à Renascença, uma fonte do comando territorial da GNR do Porto confirmou a notícia e adiantou a pessoa suspeita está foragida.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A mulher sofreu queimaduras no rosto, olhos e língua, e ficou com a roupa queimada depois da agressão que ocorreu pelas 19h30.
Assistida no local, a vítima está hospitalizada na unidade hospitalar de São João, no Porto, para receber tratamento.
Ainda não é conhecida a identidade e as motivações da pessoa que atacou a mulher.