Mulher atacada com ácido por condutor em andamento em Alfena

21 jan, 2026 - 23:41 • Catarina Magalhães

Após ser queimada no rosto, olhos e língua por um condutor não identificado em andamento, uma mulher, de 37 anos, está a receber tratamentos no hospital de São João, no Porto. A pessoa suspeita pela agressão está foragida.

A+ / A-

Uma mulher, de 37 anos, foi atacada com ácido esta quarta-feira por um condutor em andamento em Alfena, no concelho de Valongo, no Porto, avançou o jornal "Correio de Manhã".

Em declarações à Renascença, uma fonte do comando territorial da GNR do Porto confirmou a notícia e adiantou a pessoa suspeita está foragida.

A mulher sofreu queimaduras no rosto, olhos e língua, e ficou com a roupa queimada depois da agressão que ocorreu pelas 19h30.

Assistida no local, a vítima está hospitalizada na unidade hospitalar de São João, no Porto, para receber tratamento.

Ainda não é conhecida a identidade e as motivações da pessoa que atacou a mulher.

