Mulher detida por tentativa de homicídio à porta de discoteca no Seixal

Uma mulher de 21 anos foi detida pela Polícia Judiciária, no concelho do Seixal, por suspeitas de tentativa de homicídio e detenção de arma proibida. A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de um mandado judicial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a suspeita está “fortemente indiciada pela prática de um homicídio na forma tentada”, tendo como vítima uma outra mulher, também de 21 anos.

Os factos remontam à madrugada de 2 de novembro de 2025, nas imediações de uma discoteca na Amora. Segundo a PJ, “um grupo de homens e mulheres iniciou uma discussão” que acabou por escalar em violência.

Ainda de acordo com a investigação, “a determinada altura do conflito, a suspeita aproximou-se da vítima e desferiu-lhe várias facadas, colocando-se de seguida em fuga”. A vítima sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu devido à rápida assistência médica.

A Polícia Judiciária sublinha que “as lesões só não tiveram consequências mais graves porque a vítima foi de imediato assistida e transportada para uma unidade hospitalar”, onde permaneceu internada durante vários dias.

A mulher agora detida não tem antecedentes policiais e será presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.