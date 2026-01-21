Ouvir
PSP deteve 30 cidadãos estrangeiros em situação irregular em Lisboa em 2025

21 jan, 2026 - 07:38 • Olímpia Mairos

Fiscalizações da PSP na área metropolitana permitiram ainda identificar 184 contraordenações e emitir quase uma centena de notificações para abandono voluntário do território nacional.

A Polícia de Segurança Pública deteve, ao longo de 2025, 30 cidadãos estrangeiros por permanência irregular em território nacional e outros ilícitos associados, no âmbito de operações de fiscalização realizadas na área do Comando Metropolitano de Lisboa.

Segundo a PSP, as detenções resultam de 94 operações policiais desenvolvidas pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço (NECF), sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que permitiram fiscalizar um total de 6.785 cidadãos estrangeiros.

No balanço divulgado, a polícia dá ainda conta da emissão de 99 notificações para abandono voluntário do território nacional e da sinalização de 132 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS). Foram igualmente levantados 184 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

Durante o mesmo período, a PSP realizou 1.537 ações de fiscalização e outras diligências relacionadas com a verificação de medidas cautelares, análise de boletins de alojamento e inspeções a estabelecimentos e locais de habitação, incluindo intervenções desencadeadas por denúncias.

Em comunicado, a PSP sublinha que estas ações visam prevenir e reprimir a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, bem como detetar situações de vulnerabilidade social, frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldades de integração no mercado de trabalho regulado, reafirmando o compromisso com a segurança e a proteção das populações.

