VASP quer "resolver este problema" da distribuição de jornais e revistas

O presidente do Conselho de Administração da VASP afirmou esta terça-feira que o objetivo da empresa é resolver a questão da distribuição de jornais e revistas e que não quer "pedinchar nada".

Marco Galinha falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de uma audição da administração da VASP, a requerimento do grupo parlamentar do Chega sobre a anunciada suspensão este mês da distribuição de imprensa em oito distritos do interior do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O nosso objetivo é resolver este problema", disse o gestor, sublinhando, por diversas vezes, estar preocupado com as pessoas no interior do país, onde já não é viável distribuir jornais desde 2019.

"Não queremos pedinchar nada, se a atividade não é viável é deixar de fazer", sintetizou.

A VASP convidou ainda os deputados a visitarem a empresa para verem a complexidade do trabalho de distribuição de jornais e revistas.

Marco Galinha disse ainda desconhecer qualquer proposta de solução enviada pelo Governo à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Por sua vez, o administrador da VASP, Rui Moura, adiantou que a empresa teve uma reunião recente com a ANMP e que não lhe foi comunicado nada sobre o tema.

O administrador citou ainda dados de um estudo que mostra que Portugal contribui com 40 cêntimos por habitante por ano para os media, o Luxemburgo com 16 euros e Espanha com 11 euros.

"Proibiram a VASP de falar com o gabinete do ministro"



Marco Galinha afirmou também, no Parlamento, que um alto quadro da empresa foi informado pelo gabinete do ministro da tutela que está proibida qualquer comunicação entre a empresa e o executivo.

O gestor tinha afirmado que a VASP tinha sido proibida de falar com gabinete do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, quando questionado sobre se tinha mantido reuniões com o Governo para encontrar uma solução para a distribuição da imprensa no interior do país.



"A VASP não foi chamada, proibiram a VASP de falar com o gabinete do senhor ministro", afirmou Marco Galinha.

Instado a explicar como obteve esta informação, o gestor contou que "há um alto quadro da VASP que foi informado (...) pelo gabinete do senhor ministro que está proibido de haver qualquer comunicação entre a VASP" e a tutela.

"Em comissão de inquérito, se trouxerem cá as pessoas, se ela existir, isso será apurado", prosseguiu.

Questionado sobre a razão, disse desconhecer. "Não sei. Eu fiquei surpreendido porque é que isso aconteceu. Porquê é que proibiram a VASP de resolver um problema de Portugal", questionou.

Marco Galinha disse ainda que sentiu que tinha havido disponibilidade, vontade, da parte do Governo em resolver a questão da distribuição.

"Eu só gostava de perceber porque é que estava tudo feito e nada aconteceu. Eu estive em reuniões (...), estava tudo feito", continuou.