Autodeclarações de doença já retiraram 1,3 milhões de baixas dos centros de saúde

As autodeclarações de doença já permitiram retirar cerca de 1,3 milhões de baixas médicas dos centros de saúde desde que a medida entrou em vigor, em maio de 2023. Só no ano passado, foram apresentadas em média cerca de 1.500 autodeclarações por dia, num total superior a meio milhão.

Os dados são avançados esta quinta-feira pelo jornal Público, que aponta para um crescimento de quase 17% no recurso às chamadas “autobaixas” face a 2024, atingindo um novo máximo anual.

De acordo com o jornal, médicos e responsáveis das unidades de saúde elogiam a medida, sublinhando que contribuiu para reduzir a pressão sobre os cuidados de saúde primários e para combater as chamadas “falsas urgências”, muitas vezes associadas a pedidos de justificação para ausências laborais de curta duração.

Em 2025, foram emitidas em Portugal quase 540 mil autodeclarações de doença, mais 16,7% do que no ano anterior. Desde a criação do mecanismo, já foram registadas 1.266.354 autodeclarações através do Serviço Nacional de Saúde, com as segundas e quartas-feiras a concentrarem o maior número de pedidos. No último ano, cerca de 119.900 utentes atingiram o limite máximo de duas autodeclarações anuais.

Em declarações ao Público, o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, André Biscaia, sublinha que a medida permitiu retirar dos centros de saúde casos “puramente burocráticos”. “Foi das medidas mais úteis para acabar com ‘falsas urgências’ e com o preenchimento de vagas nos centros de saúde”, afirma.

Janeiro e dezembro foram os meses com maior número de pedidos, coincidindo com os períodos de maior circulação de vírus respiratórios. O mês com mais autodeclarações desde o início da medida foi janeiro de 2025, com 67.466 pedidos.

A possibilidade de requerer uma autodeclaração de doença foi criada pela Direção Executiva do SNS no âmbito de um conjunto de medidas de desburocratização. Pode ser pedida através do Portal SNS24, da aplicação móvel ou da Linha SNS24 e não dá direito a remuneração dos dias de ausência.

Segundo dados citados pelo Público, nos dois anos de vigência da medida e com o alargamento da emissão de baixas às urgências hospitalares e aos setores privado e social, foram retiradas dos centros de saúde mais de 1,5 milhões de baixas médicas, cerca de 22% do total dos certificados emitidos.