Aviso vermelho em toda a costa ocidental com ondas até 15 metros

Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

São igualmente esperados ventos do quadrante norte a noroeste, com intensidade média entre 55 e 75 quilómetros por hora e rajadas que podem atingir os 110 quilómetros por hora.

Numa nota publicada na sua página da "Internet", a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que o agravamento das condições do mar e do vento deverá acontecer a partir das 18h00 de quinta-feira e prolongar-se até às 18h00 de domingo.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram esta quarta-feira para um agravamento significativo das condições meteorológicas e da agitação marítima em Portugal continental, entre quinta-feira e domingo, recomendando medidas de precaução à população e às comunidades marítimas.

Os mesmos distritos entram antes em aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo.

O nível mais grave do IPMA estará em vigor entre as 03h00 e as 19h00 de sábado, devido à previsão de "ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima", em toda a costa ocidental.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar no sábado sob aviso vermelho devido à agitação marítima, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aconselham, igualmente, o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, bem como a manutenção de um estado de vigilância permanente por parte dos marítimos, acompanhando a evolução da situação meteorológica através das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e das informações das capitanias.

"À população em geral desaconselha-se a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação. Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco", alertam.

A passagem da depressão Ingrid por Portugal continental irá trazer chuva, neve, vento e agitação marítima nos próximos dias, segundo o IPMA.

Na quinta-feira, prevê-se "períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da noite, que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, situação que se prolongará até sábado".

"A precipitação irá ocorrer sob a forma de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro acima de 600 metros de altitude, podendo temporariamente descer a cota até 400/500 metros, em particular entre o final da tarde de sexta-feira e o final da manhã de sábado", indicou o IPMA.

A acumulação de neve será significativa nas serras destas regiões, com valores que poderão atingir 25 cm até sábado, não se descartando a possibilidade de ocorrer queda de neve, embora em menor quantidade, na serra de S. Mamede e Marvão (Alto Alentejo) e nos pontos mais altos da serra de Monchique (Algarve), ainda de acordo com o instituto.

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja devido à queda de neve.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.