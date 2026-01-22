Ouvir
Lei Laboral

CGTP convoca "grande manifestação" nacional para 28 de fevereiro contra pacote laboral

22 jan, 2026 - 18:19 • João Maldonado

Para "dar continuidade à luta" contra o pacote laboral, a CGTP convocou uma manifestação nacional para 28 de fevereiro. O secretário-geral da central sindical reafirma que o Governo liderado por Luís Montenegro tem uma agenda política que visa “assaltar os direitos dos trabalhadores”.

A CGTP convocou para o sábado de 28 de fevereiro uma manifestação nacional contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e promete "dar continuidade à luta", anunciou o secretário-geral da central sindical.

A "grande manifestação", como já antecipou o secretário-geral Tiago Oliveira, acontecerá em dupla localização – em Lisboa e no Porto.

Esta semana a central sindical esteve reunida com o primeiro-ministro, mas nada parece ter mudado na relação entre ambas as estruturas: “Não temos um Governo que quer discutir, que queira estar aberto a qualquer tipo de negociação, temos um Governo que tem uma agenda política de assaltar os direitos dos trabalhadores e de ataque ao mundo do trabalho”.

Além da manifestação, a CGTP irá também convocar outras ações, incluindo plenários e greves setoriais a partir de dia 9 do próximo mês, aproveitando para conseguir a “mobilização e esclarecimento” dos trabalhadores.

Tiago Oliveira não exclui que outras estruturas sindicais, como a UGT, possam aderir, mas assume que desde a greve geral de 11 de dezembro, promovida por ambas, não houve conversações. “No final de todo este processo cada central sindical, cada organização, ir-se-á responsabilizar pelo caminho que irá seguir neste combate ao pacote laboral”, sublinhou.

Com a segunda volta das eleições presidenciais ao virar da esquina, a 8 de fevereiro, o secretário-geral da CGTP destacou ainda que a organização tudo fará “para dar combate à candidatura de André Ventura”, visto como “a cara de tudo aquilo que de negativo e mais negro existe na nossa sociedade”.

Tiago Oliveira reforçou que não pode pactuar com quem, na sua opinião, promove “uma política reacionária, de aumento do ódio e do medo” e que procura “dividir a luta de quem trabalha, colocando sempre no seu discurso trabalhador contra trabalhador”.

