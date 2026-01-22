Chuva, neve e vento coloca quase todo o país no terceiro estado de alerta mais elevado

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou quase todo o pais no terceiro estado de alerta mais elevado devido à chuva, neve e vento prevista nos próximos dias, sobretudo sexta-feira à tarde e sábado.

Em conferência de imprensa, a Proteção Civil aconselha a população a "evitar ao máximo" deslocações rodoviárias, evitar a frequência de espetáculos ao ar livre e/ou que reúnam muita assistência.

"Há um conjunto de recomendações que fizemos também, inclusivamente aos serviços municipais de proteção civil, para que haja uma avaliação caso a caso e pontual da oportunidade de encerramento de escolas, creches e similares, bem como de serviços não essenciais, minimizando as necessidades de deslocação das populações e, consequentemente, com isso, a diminuição do risco de associado à circulação rodoviária", alertou o comandante nacional Mário Silvestre.

O comandante acrescenta que deve ser avaliada "a realização de espetáculos e eventos ao ar livre durante o período de vigência dos avisos do IPMA, procurando minimizar a circulação da população".

A Proteção Civil admite ainda que algumas localidades poderão ficar isoladas.

"Relativamente à queda de neve, a avaliação de riscos, aquilo que nos retorna é um potencial de algumas aldeias e alguns lugares que poderão ficar isolados e, portanto, e isso vai ter um impacto significativo na vida dessas pessoas e, eventualmente, poderá também ter algum uma repercussão na capacidade de socorro dessas populações", explica o comandante nacional da ANEPC.



Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, também presente na conferência de imprensaa, é de esperar a queda de neve em cotas mais baixas do que o habitual, aos 600 e 400 metros.

O comandante Mário Silvestre alerta ainda para as consequências da agitação marítima que "poderá causar galgamentos costeiros".

"Também se alertam todas as pessoas para que não vão para as zonas da orla costeira", reforça. Segundo o IPMA as ondas andarão na ordem dos 7/9 metros, podendo chegar a atingir os 15 metros de altura.

A partir das 16h00 desta quinta-feira, vão ser enviadas mensagens escritas de telemóvel para quase todo o país, num total de cerca de 10 milhões de mensagens. A exceção será os distritos de Beja e Évora onde, segundo as previsões, as condições meteorológicas serão menos adversas.

[notícia atualizada às 16h38]

