Depressão Ingrid

Chuva, neve e vento coloca quase todo o país no terceiro estado de alerta mais elevado

22 jan, 2026 - 14:57 • Cristina Nascimento

Proteção Civil adverte para condições meteorológicas advseras sobretudo a partir da tarde desta quinta-feira.

[em atualização]

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou quase todo o pais no terceiro estado de alerta mais elevado devido à chuva, neve e vento prevista nos próximos dias.

Em conferência de imprensa, a Proteção Civil aconselha a população a evitar deslocações rodoviárias, evitar a frequência de espetáculos ao ar livre e/ou que reúnam muita assistência.

A Proteção Civil admite que algumas localidades poderão ficar isoladas, bem como que poderá ser necessário encerrar escolas, mas a decisão ficará das autarquias, caso os serviços municipais de proteção civil assim o entendam.

Segundo as autoridades, é de esperar a queda de neve em cotas mais baixas do que o habitual, aos 600 e 400 metros.

A partir das 16h00 desta quinta-feira, vão ser enviadas mensagens escritas de telemóvel para quase todo o país. A exceção será os distritos de Beja e Évora onde, segundo as previsões, as condições meteorológicas serão menos adversas.

