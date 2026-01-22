Criminalidade geral cresceu em 2025, criminalidade violenta diminuiu

O ano passado teve um crescimento da criminalidade geral, mas uma diminuição da criminalidade violenta.

A informação foi adiantada esta quinta-feira à tarde, no Parlamento, pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Durante o debate setorial, a ministra revelou alguns dados que vão ser conhecidos em detalhe no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025.

"Entre janeiro e novembro de 2025 a criminalidade geral aumentou 2,1%, a criminalidade violenta e grave terá diminuído 2,6% em relação ao ano anterior", afirmou a ministra da Administração Interna.

Maria Lúcia Amaral considera que estes dados devem ser "motivos de preocupação" porque a criminalidade violenta tem tido "ressonância" na sociedade portuguesa e acredita que é preciso uma "reflexão" sobre o conceito estratégico de segurança interna e segurança urbana.

Violência na PSP: "Factos isolados"

Nesta intervenção inicial, Maria Lúcia Amaral referiu-se ainda indiretamente ao caso dos polícias acusados de exercer violência na esquadra do Rato, para defender que não é um comportamento "sistémico" dentro da PSP.

"Nenhuma polícia no mundo está livre de cair nas piores práticas de abuso da sua própria força", começou por dizer.

No entanto, a ministra salientou que estamos num Estado de Direito, o que impede estes casos de se tornarem prática normal: "Temos instituições que funcionam, vigiam e controlam o que acontece, impedem que casos isolados se transformem em práticas sistémicas".

Já o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, explicou que o aumento da criminalidade geral está relacionado com maior proatividade policial e de operações policiais, nomeadamente de trânsito.