Depressão Ingrid: Que escolas estão fechadas esta sexta-feira?

A depressão Ingrid já chegou a Portugal Continental com ameaças de chuva, vento, neve e agitação marítima, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com a previsão de queda de neve, vários municípios decidiram suspender as atividades letivas para esta sexta-feira, em especial, no interior do país.

Algumas escolas já avisaram que esta sexta-feira, que promete ser gélida e ventosa, irá ser compensada pelo final do ano letivo.

Saiba aqui quais as escolas que não vão abrir esta sexta-feira devido à passagem da depressão Ingrid:

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Braga

Escolas de Cabeceiras de Basto

Escolas de Vieira do Minho

Bragança

Escolas das freguesias rurais e da vila de Izeda



Agrupamento de Escolas de Vinhais

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros

Agrupamento de Escolas de Mogadouro

Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães

Vila Real

Agrupamento de Escolas António Granjo

Agrupamento de Escolas Júlio Martins

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães



Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar



Escola Secundária Doutor Bento da Cruz

Escola Secundária do Baixo Barroso

Escolas Básicas de Montalegre

Escolas Básicas de Salto

Escolas Básicas de Cabril



Escolas de Mondim de Basto

Escolas de Valpaços



Escolas de Ribeira de Pena

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão Montalegre (Cercimont)

Agrupamentos de Escolas de Vila Real

Viseu

Escolas de Castro Daire



Escola Secundária de Cinfães



Escola Profissional de Cinfães



Escolas da Sé

Escolas Latino Coelho

Guarda

Escolas Afonso de Albuquerque e da Sé

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

Instituto Politécnico da Guarda

Escolas de Gouveia

Escola Profissional de Gouveia

O município de Fafe, em Braga, desaconselhou os pais de levarem os alunos residentes às escolas que estão em zonas acima dos 600 metros de altitude, caso se verifique as condições de circulação e de segurança rodoviária estejam em risco.



Já por Vila Real, o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Sabrosa, avisou que, caso se verifiquem dificuldades significativas de circulação nas infraestruturas rodoviárias, os transportes escolares para as aldeias do concelho poderão ser suspensos, por razões de segurança.



Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir da meia-noite desta sexta-feira, segundo o IPMA.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), que se prolonga pelo menos até às 9h00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 400 metros de altitude, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

Saiba as recomendações da Proteção Civil

Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Telmo Ferreira, partilhou alguns conselhos para as regiões que vão ser mais afetadas com a depressão Ingrid:

Não conduzir se estiver a nevar, evitando riscos desnecessários para os condutores nas estradas;

Evitar aproximar-se de zonas costeiras, "nem para uma simples fotografia", devido à previsão de agitação marítima;

Evitar atravessar zonas e estradas inundadas e ter cuidado perto de zonas arborizadas;

Respeitar os alertas da Proteção Civil, atualizadas face às condições metereológicas previstas.

[notícia atualizada às de 12h45 de 23 de janeiro de 2026, para acrescentar mais informações]