Depressão Ingrid: Que escolas estão fechadas esta sexta-feira?

22 jan, 2026 - 23:14 • Catarina Magalhães
A depressão Ingrid já chegou a Portugal Continental com ameaças de chuva, vento, neve e agitação marítima, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Com a previsão de queda de neve, vários municípios decidiram suspender as atividades letivas para esta sexta-feira, em especial, no interior do país.
Algumas escolas já avisaram que esta sexta-feira, que promete ser gélida e ventosa, irá ser compensada pelo final do ano letivo.
Saiba aqui quais as escolas que não vão abrir esta sexta-feira devido à passagem da depressão Ingrid:
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Escolas de Cabeceiras de Basto
Escolas de Vieira do Minho
Escola Secundária Doutor Bento da Cruz
Escola Secundária do Baixo Barroso
Escolas Básicas de Montalegre
Escolas Básicas de Salto
Escolas Básicas de Cabril
Escolas de Mondim de Basto
Escolas de Valpaços
Escolas de Ribeira de Pena
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão Montalegre (Cercimont)
Escolas de Castro Daire
Escola Secundária de Cinfães
Escola Profissional de Cinfães
Escolas da Sé
Escolas Latino Coelho
Escolas Afonso de Albuquerque e da Sé
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
Instituto Politécnico da Guarda
Escolas de Gouveia
Escola Profissional de Gouveia
O município de Fafe, em Braga, desaconselhou os pais de levarem os alunos residentes às escolas que estão em zonas acima dos 600 metros de altitude, caso se verifique as condições de circulação e de segurança rodoviária estejam em risco.
Já por Vila Real, o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Sabrosa, avisou que, caso se verifiquem dificuldades significativas de circulação nas infraestruturas rodoviárias, os transportes escolares para as aldeias do concelho poderão ser suspensos, por razões de segurança.
Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir da meia-noite desta sexta-feira, segundo o IPMA.
Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Telmo Freire, partilhou alguns conselhos para as regiões que vão ser mais afetadas com a depressão Ingrid: