Depressão Ingrid: Que escolas estão fechadas esta sexta-feira?

A depressão Ingrid já chegou a Portugal Continental com ameaças de chuva, vento, neve e agitação marítima, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com a previsão de queda de neve, vários municípios decidiram suspender as atividades letivas para esta sexta-feira, em especial, no interior do país.

Algumas escolas já avisaram que esta sexta-feira, que promete ser gélida e ventosa, irá ser compensada pelo final do ano letivo.

Saiba aqui quais as escolas que não vão abrir esta sexta-feira devido à passagem da depressão Ingrid:

Braga

Escolas de Cabeceiras de Basto

Escolas de Vieira do Minho

Vila Real

Escola Secundária Doutor Bento da Cruz

Escola Secundária do Baixo Barroso

Escolas Básicas de Montalegre

Escolas Básicas de Salto

Escolas Básicas de Cabril



Escolas de Mondim de Basto

Escolas de Valpaços



Escolas de Ribeira de Pena

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão Montalegre (Cercimont)

Viseu

Escolas de Castro Daire



Escola Secundária de Cinfães



Escola Profissional de Cinfães



Escolas da Sé

Escolas Latino Coelho

Guarda

Escolas Afonso de Albuquerque e da Sé

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca

Instituto Politécnico da Guarda

Escolas de Gouveia

Escola Profissional de Gouveia

O município de Fafe, em Braga, desaconselhou os pais de levarem os alunos residentes às escolas que estão em zonas acima dos 600 metros de altitude, caso se verifique as condições de circulação e de segurança rodoviária estejam em risco.



Já por Vila Real, o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Sabrosa, avisou que, caso se verifiquem dificuldades significativas de circulação nas infraestruturas rodoviárias, os transportes escolares para as aldeias do concelho poderão ser suspensos, por razões de segurança.



Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir da meia-noite desta sexta-feira, segundo o IPMA.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), que se prolonga pelo menos até às 09h00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 400 metros de altitude, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

Saiba as recomendações da Proteção Civil

Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Telmo Freire, partilhou alguns conselhos para as regiões que vão ser mais afetadas com a depressão Ingrid: