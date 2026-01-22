Ouvir
Depressão Ingrid

Desabamento corta estrada nacional 230 em Águeda

22 jan, 2026 - 21:27 • Lusa

Corte da estrada verifica-se na zona entre Travassô e Almear, não havendo vítimas a registar.

A Estrada Nacional n.º 230, que liga Aveiro a Águeda, encontra-se cortada ao trânsito devido a um deslizamento de terras associado aos efeitos da depressão Ingrid, informou esta quinta-feira fonte dos Bombeiros.

O alerta para a ocorrência de movimentação de massa foi dado cerca das 18h00.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Águeda, Bruno Laureano, disse que o corte da estrada verifica-se na zona entre Travassô e Almear, não havendo vítimas a registar.

"Neste momento, temos uma máquina a trabalhar para desobstruir a via e depois será feita uma avaliação para perceber se a estrada fica aberta ou continua fechada", disse o mesmo responsável.

O trânsito está a circular por vias alternativas.

Para além desta situação, a GNR deu ainda conta de mais duas estradas cortadas no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, devido ao mau tempo.

A rua professor Egas Moniz (antiga estrada nacional 109), em Avanca, está cortada devido a inundação e a rua Pereira de Melo encontra-se cortada devido a um deslizamento de terras.

