Detido homem que violou adolescente com incapacidade física em Sintra

22 jan, 2026 - 20:03 • Lusa

Homem de 21 anos detido após ser suspeita de violar uma adolescente de 14 anos. "Por medo", a menor não revelou o sucedido, mas foi-lhe detetada "uma gravidez em avançado estado".

A+ / A-

Um homem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de violação agravada de uma adolescente de 14 anos, em Sintra, Lisboa.

Os factos ocorreram em fevereiro de 2025 no domicílio do suspeito, localizado em Sintra, tendo a vítima - "portadora de incapacidade física, por doença congénita, apresentando limitações motoras nos membros superiores e inferiores" - sido abordada pelo suspeito, que não conhecia, no trajeto da escola para casa, relata a PJ, em comunicado divulgado hoje.

A jovem foi obrigada, "por meio da força física", a dirigir-se para a casa do homem, onde decorreu a violação, tendo fugido do local "assim que o suspeito a libertou", acrescenta.

De acordo com o apurado pela PJ, "a menor não revelou o sucedido, por medo, manifestando alterações comportamentais, tendo alterado todas as suas rotinas nos percursos que antes realizava de forma autónoma".

O caso só foi conhecido em contexto de atendimento hospitalar - que a menor recebe continuamente dado o seu quadro clínico -, quando, em agosto do ano passado, lhe foi detetada "uma gravidez em avançado estado".

Nessa altura, a mãe da menor denunciou o sucedido à Polícia de Segurança Pública (PSP), que reencaminhou o caso para a PJ, que, após o nascimento da criança, recolheu os perfis de ADN que confirmariam, "de forma inequívoca, a paternidade e consequente identidade do autor" da violação.

Nessa altura, o suspeito já não vivia no mesmo local de residência onde cometera o crime, mas, no âmbito da investigação desenvolvida, foi agora localizado e detido.

