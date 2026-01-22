Estado do tempo agrava-se a partir desta tarde: Aviso vermelho por causa da neve em cinco distritos do Norte e Centro

Os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental começam a sentir-se a partir da tarde desta quinta-feira, com chuva por vezes forte, vento intenso, queda de neve e agitação marítima, levando à emissão de vários avisos meteorológicos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão aponta para céu muito nublado, com aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro até ao meio da manhã, passando depois a períodos de chuva, que poderá ser forte a partir da tarde. Está também prevista queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros de altitude, com a cota a subir temporariamente para os pontos mais altos da serra da Estrela entre o meio da tarde e o final do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, rodando temporariamente para sul durante a tarde, tornando-se moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 75 quilómetros por hora e os 90 quilómetros por hora, respetivamente. É ainda possível a formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro. As temperaturas vão registar uma pequena descida.

Aviso vermelho

Vários distritos do Norte e Centro do país vão entrar em aviso vermelho devido à queda de neve, a partir da meia-noite de sexta-feira, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estarão sob o nível máximo de alerta, pelo menos até às 9h00 de sábado. Em causa está a previsão de neve acima dos 600 a 800 metros de altitude, com acumulações que podem atingir 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros, além da possibilidade de formação de gelo.

O IPMA alerta para perturbações graves na circulação rodoviária e eventuais impactos no abastecimento local, sobretudo nas zonas mais afetadas pela acumulação de neve.

