GNR resgata 21 migrantes no Mediterrâneo em operação coordenada pela Frontex

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou 21 migrantes que seguiam a bordo de uma embarcação semirrígida no Mar Mediterrâneo, ao largo de Almería, em Espanha, no âmbito de uma missão internacional coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex).

Em comunicado, a GNR explica que a operação decorreu no dia 12 de janeiro, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), durante uma missão de vigilância marítima destinada à deteção de atividades ilícitas transfronteiriças e ao controlo da imigração irregular.

Os militares da Guarda, a bordo do navio patrulha costeiro P01 Bojador, foram alertados para a presença da embarcação e, com o apoio de meios aéreos da Frontex, conseguiram localizá-la e proceder ao resgate dos ocupantes.

A embarcação foi posteriormente intercetada e rebocada no Teatro de Operações, transportando 21 homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos.

A ação decorreu no âmbito da operação conjunta “Spain – Indalo”, liderada pela Guardia Civil espanhola e coordenada pela Frontex, que decorre entre 7 de dezembro de 2025 e 21 de janeiro de 2026.

A missão tem como objetivo reforçar a vigilância das fronteiras externas da União Europeia, combater a criminalidade transfronteiriça e apoiar operações de busca e salvamento no Mediterrâneo.