GNR resgata mais de 100 animais exóticos em Penafiel

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou 124 animais de companhia, entre os quais 104 animais exóticos protegidos pela Convenção CITES, numa operação realizada no concelho de Penafiel. Um homem de 57 anos foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto explica que a operação decorreu no dia 20 de janeiro, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Porto, no seguimento de uma investigação por crimes de morte e maus-tratos a animais.

O cumprimento de um mandado de busca a um estabelecimento comercial de venda de animais de companhia resultou no resgate de 104 animais exóticos, incluindo ratos, dragões-barbados, geckos-leopardo, chinchilas, iguanas, píton-rea, tartarugas terrestres, ouriços, esquilos-vermelhos-americanos, camaleões, tarântulas, escorpiões, cobras e uma rosela. Foram ainda resgatados 16 cães e quatro gatos.

Da ação resultou também a apreensão de 1.617 produtos alimentares, 208 sacos de ração e 138 produtos e medicamentos de uso veterinário, alegadamente comercializados de forma ilegal e/ou fora do prazo de validade.

As aves foram entregues ao Parque Biológico de Gaia, enquanto os cães, gatos e chinchilas foram encaminhados para o Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Penafiel e para associações zoófilas.

Segundo a GNR, durante a operação, foram detetadas várias infrações contraordenacionais, incluindo falta de condições higiossanitárias para a detenção de animais, incumprimento da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, violação da Convenção CITES, venda não autorizada de medicamentos veterinários e comercialização de alimentos para animais fora do prazo de validade.

Face à inexistência de condições adequadas de segurança, higiene e sanidade, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) determinou a interdição temporária da venda de animais, por risco para a saúde pública. A atividade comercial do estabelecimento mantém-se, no entanto, em funcionamento.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel. A operação contou com o reforço do SEPNA de Penafiel e com o apoio da ASAE, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Norte, da Delegação de Saúde local e da Autoridade Veterinária Municipal.