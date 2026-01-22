Governo quer ferramenta de "fact cheking" conjunta entre Lusa e RTP

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse esta quinta-feira que a Lusa e a RTP devem trabalhar em conjunto numa ferramenta de "fact checking" pública, defendendo a necessidade de sinergias com a estação pública.

"Fazer a tal plataforma e a ferramenta de "fact checking" pode ser e deve ser feita em conjunto, porquê fazer duas públicas, que se digladiam e competem, quando se podem juntar recursos para fazer uma mais forte", afirmou o governante.

Em relação a sinergias, o ministro deu o exemplo da agência de notícias espanhola EFE, que "fez exatamente um acordo de cooperação e de sinergias com o grupo de media e televisão espanhol, RTVE".

"E é isso que queremos fazer aqui. Temos gente competente, conhecimento, meios. Juntos, os dois grupos podem ir mais longe. Respeitando totalmente a autonomia editorial de cada um, porque até os códigos editoriais são diferentes", acrescentou.