Luís Montenegro alvo de desinformação nas redes sociais. Vai apresentar queixa

22 jan, 2026 - 10:55 • Olímpia Mairos

Falsa publicação atribuída ao Presidente dos EUA foi difundida na rede social X. Governo vai apresentar queixa e alerta para os riscos da desinformação.

O primeiro-ministro Luís Montenegro foi “alvo de um ato de desinformação” com elevada difusão pública nas redes sociais, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

De acordo com a nota do gabinete do primeiro-ministro, a falsa informação teve origem aparente num utilizador identificado como “Volksvargas” e foi difundida na rede social X, através de uma publicação que simulava uma mensagem do Presidente dos Estados Unidos da América, acompanhada por uma imagem com uma mensagem falsamente atribuída ao primeiro-ministro português.

No comunicado, é sublinhado que “o Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de um ato de desinformação com elevada difusão pública”, acrescentando que será apresentada queixa “nas instâncias adequadas”.

O gabinete do primeiro-ministro aproveita ainda o episódio para alertar para os riscos da desinformação, sublinhando “a importância de combater este fenómeno” e apelando aos cidadãos para que verifiquem “a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”.

