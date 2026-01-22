Monumentos encerrados e praias interditadas em Sintra

Assim, para já, os parques e palácios da Pena e de Monserrate e o Palácio Nacional de Sintra, na serra e na vila, permanecem abertos, bem como Palácio Nacional de Queluz, também gerido pela PSML.

A sociedade de capitais públicos que gere os monumentos e parques históricos na Serra de Sintra agradece "a compreensão" pelo encerramento e avança que continuará a "atualizar a informação em parquesdesintra.pt".

Fonte oficial da empresa acrescentou que o acesso à Vila Sassetti também estará vedado.

Numa nota divulgada esta quinta-feira, a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) informou que, na sexta-feira, "devido às condições meteorológicas adversas e por motivos de segurança, estarão encerrados ao público" o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalet da Condessa d"Edla, no Parque da Pena.

O Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalet da Condessa d"Edla vão estar encerrados na sexta-feira devido à previsão de mau tempo, anunciou a Parques de Sintra, enquanto a autarquia interditou praias no litoral.

Entretanto, a Câmara de Sintra informou que, devido à depressão Ingrid, para a qual o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu diversos avisos para precipitação, vento e agitação marítima, as "praias Grande e Azenhas do Mar estarão interditas a partir do final da tarde de 23 de janeiro [sexta-feira], até à manhã de 25 de janeiro".

"Esta situação poderá sofrer alterações dependendo do desenvolvimento do estado do tempo", referiu a autarquia, que "apela à prudência e à adoção de comportamentos responsáveis".

A Câmara de Cascais informou na quarta-feira que a Estrada Nacional 9-1, junto à Quinta do Pisão e a Lagoa Azul se "encontra temporariamente interrompida" por indicação da Guarda Nacional Republicana (GNR), "devido ao abatimento de terras causado pelo galgamento de água desta lagoa".

Equipas municipais e de Proteção Civil de Cascais e Sintra estão a "avaliar a reposição das condições de segurança em articulação com a GNR", lê-se na nota.

A Junta de Freguesia de Colares, no concelho de Sintra, também informou na quarta-feira que a "Estrada da Ulgueira está cortada devido à queda de uma muralha", mas a via foi entretanto reaberta, avançou à Lusa fonte oficial da autarquia.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) na sexta-feira por causa da neve a partir das 00h00 de sexta-feira.