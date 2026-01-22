PJ detém no Porto homem procurado pela Alemanha por crimes de violação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Porto, um homem de 43 anos procurado pelas autoridades judiciais da Alemanha por crimes de violação e ofensas à integridade física.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito de um “trabalho persistente de recolha de informação e vigilâncias”, que permitiu localizar o suspeito em território nacional.

Os crimes terão ocorrido em março de 2023, quando o homem residia na Alemanha, na região de Munique. Segundo as autoridades, a vítima — uma mulher com quem o suspeito mantinha uma relação — foi alvo de agressões físicas e psicológicas em três ocasiões distintas, tendo sido ainda violada após uma saída noturna.

De acordo com a legislação alemã, os factos imputados ao detido podem resultar numa pena de prisão até 15 anos.

O homem será agora presente ao Tribunal da Relação do Porto, onde deverão ser aplicadas as respetivas medidas de coação.