PJ detém no Porto homem procurado pela Alemanha por crimes de violação

22 jan, 2026 - 09:28 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Porto, um homem de 43 anos procurado pelas autoridades judiciais da Alemanha por crimes de violação e ofensas à integridade física.
Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito de um “trabalho persistente de recolha de informação e vigilâncias”, que permitiu localizar o suspeito em território nacional.
Os crimes terão ocorrido em março de 2023, quando o homem residia na Alemanha, na região de Munique. Segundo as autoridades, a vítima — uma mulher com quem o suspeito mantinha uma relação — foi alvo de agressões físicas e psicológicas em três ocasiões distintas, tendo sido ainda violada após uma saída noturna.
De acordo com a legislação alemã, os factos imputados ao detido podem resultar numa pena de prisão até 15 anos.
O homem será agora presente ao Tribunal da Relação do Porto, onde deverão ser aplicadas as respetivas medidas de coação.