Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém padrasto por suspeita de abusos sexuais em Gondomar

22 jan, 2026 - 10:35 • Olímpia Mairos

Crimes ocorreram em Gondomar e foram denunciados pela própria vítima.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve esta quarta‑feira um homem de 39 anos suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de criança e de menor dependente ou em situação vulnerável, alegadamente cometidos desde 2021, no concelho de Gondomar. A vítima é a enteada do detido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve início “na sequência de uma denúncia apresentada pela própria vítima, pertencente ao agregado familiar do detido”. Após essa denúncia, foram desencadeadas “diligências de obtenção de prova que permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a menor”.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito terá aproveitado “o ascendente que tinha sobre a vítima” para a submeter a “práticas sexuais abusivas, num crescendo de gravidade e número”, iniciadas quando a menor tinha 10 anos e prolongadas até ao presente, altura em que completou 14 anos.

O homem será presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?