PJ detém padrasto por suspeita de abusos sexuais em Gondomar

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve esta quarta‑feira um homem de 39 anos suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de criança e de menor dependente ou em situação vulnerável, alegadamente cometidos desde 2021, no concelho de Gondomar. A vítima é a enteada do detido.

Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve início “na sequência de uma denúncia apresentada pela própria vítima, pertencente ao agregado familiar do detido”. Após essa denúncia, foram desencadeadas “diligências de obtenção de prova que permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a menor”.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito terá aproveitado “o ascendente que tinha sobre a vítima” para a submeter a “práticas sexuais abusivas, num crescendo de gravidade e número”, iniciadas quando a menor tinha 10 anos e prolongadas até ao presente, altura em que completou 14 anos.

O homem será presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.