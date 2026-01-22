Tacógrafos vão ser obrigatórios em percursos inferiores a 50 km

O Governo vai obrigar os veículos pesados de transporte de passageiros e mercadorias a utilizarem tacógrafos em distâncias inferiores a 50 quilómetros, disse esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

No final do Conselho de Ministros, o governante assinalou que o objetivo da medida é assegurar "o cumprimento estrito das horas permitidas de condução" neste tipo de transportes e salvaguardar a segurança rodoviária.

A 7 de janeiro, o presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT) defendeu no parlamento a revisão da lei para limitar efetivamente o tempo de trabalho de motoristas, após alegações de que condutores de carreiras conduzem expressos nos tempos de descanso.

O responsável disse que esta preocupação não se coloca só em relação aos condutores de autocarros mas também de camiões, pois na micro logística urbana há motoristas sem obrigatoriedade de usar tacógrafo digital por fazerem distâncias inferiores a 50 quilómetros.