Técnicos de emergência pré-hospitalar criticam entrega de formação a privados

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, diz-se “incrédulo” com a redefinição do modelo de formação no INEM que vai permitir entregar, a entidades privadas, o processo formativo das diferentes áreas do socorro em emergência médica e retirando do processo as escolas médicas.

“Transparece um benefício claro para as empresas que atualmente estão aptas a dar formação em emergência médica, não só para o INEM, mas também para os parceiros, bombeiros da Cruz Vermelha, sendo que a que está mais bem posicionada e a que está hoje certificada pelo próprio INEM para dar todos os conteúdos que passaram agora para o foro privado, é curiosamente uma empresa que foi o atual presidente INEM que fundou. Sem querer levantar suspeitas, esperemos que as entidades competentes façam a análise destes fatos”, aponta à Renascença.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar entende que todo o processo precisa de uma maior clarificação.

Por outro lado, Rui Lázaro diz recear que possa ficar em causa a prestação do socorro à população por antever uma menor qualidade das formações.

“Inclusive, suspendendo todas as certificações a novas empresas, ficam as atuais com o bolo completo da formação em emergência médica, que inclui também profissionais do INEM. Pois bem, isto é uma clara diminuição da qualidade da formação, sem o controle do INEM, abandonando a academia que é onde existe todo o conhecimento pedagógico e científico para ministrar formação com este nível de exigência. Preocupa-nos bastante o nível da formação que possa vir a ser ministrada nestes moldes e também a segurança dos cuidados de emergência médica que venham a ser prestados, no futuro, aos cidadãos”, declara.