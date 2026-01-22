Tirar a carta com um tutor? "É descabido transformar zonas urbanas em pistas de diversão"

22 jan, 2026 - 11:59 • André Rodrigues
Notícia Renascença
Governo leva a Conselho de Ministros mudanças na f(...)
A Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel (ANIECA) classifica de “irresponsável” e “populista” o decreto que altera as regras para quem pretende tirar a carta de condução.
A proposta que esta quinta-feira vai a Conselho de Ministros prevê que os candidatos possam aprender a conduzir com um tutor, sem cumprir a totalidade de aulas numa escola de condução.
“Não pode haver uma substituição do instrutor, isso é uma atitude impensável e irresponsável por parte do Governo, que, com esta medida, aumentará a sinistralidade rodoviária”, alerta na Renascença António Reis.
Da Capa à Contracapa
Com João Pereira Dias e Rosa Pita, vice-presidente(...)
O presidente da ANIECA lembra que o assunto tem sido tratado com o Governo, “mas temos assistido a uma teimosia constante e a uma alteração sem rumo das várias propostas que o Governo tem tido sobre esta matéria”.
E acusa, ainda, o Executivo de andar “ausente da segurança rodoviária”, apresentando-se com uma “medida populista” e “descabida da realidade”.
“É descabido transformar as zonas urbanas em pistas de diversão para a condução. Porque é isso que vai acontecer”, remata.