Antigo secretário de Estado Joaquim Alberto da Cruz e Silva morre aos 91 anos

O antigo secretário de Estado do Ensino Superior (1976-1978) e especialista em parasitologia Joaquim Alberto da Cruz e Silva morreu aos 91 anos, informou esta sexta-feira a Câmara Municipal do Fundão, de onde era natural.

Joaquim Alberto da Cruz e Silva foi secretário de Estado do Ensino Superior do I Governo Constitucional, entre 23 de julho de 1976 e 22 de janeiro de 1978, sendo reconduzido no cargo entre 23 de janeiro e 29 de agosto de 1978, no II Governo Constitucional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa nota publicada na rede social "Facebook", o Município do Fundão recorda que o antigo gestor público de Ciência nasceu em Donas, no Fundão, a 14 de julho de 1934, tendo estudado no Liceu do Fundão e, posteriormente, licenciando-se em Medicina Veterinária pela Universidade Técnica de Lisboa (1957).

Investigador no Centro de Zoologia da Junta de Investigações do Ultramar, ingressou, em 1964, nos quadros desta Junta como parasitologista.

Em 1969, partiu para Paris, com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, para estudar no Laboratório des Vers do Muséum National d'Histoire Naturelle.

Nos anos seguintes publicou diversos estudos e realizou diversas missões em países como Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Timor e Guiné.

Segundo a nota da autarquia do Fundão, em 1974 iniciou funções de professor na Escola de Medicina Veterinária de Lisboa, como regente da cadeira de Parasitologia.

O professor catedrático aposentou-se em 2003, tendo sido agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 1986, e elevado a Grã-Cruz da mesma ordem, em 2004. .

Em 2015, foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Municipal. "O Município do Fundão apresenta sentidas condolências à família e amigos deste ilustre cidadão do concelho", lê-se ainda na publicação.

