Mau tempo

Cerca de 2 mil clientes sem energia elétrica pelas 20h00 desta 6.ª feira

23 jan, 2026 - 13:41 • Lusa

E-Redes ativou o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais. "A situação da rede elétrica a normalizar", informa a empresa.

Cerca de 2 mil clientes estavam sem energia elétrica às 20h00 desta sexta-feira, na sequência da passagem da tempestade Ingrid por Portugal, informa a E-Redes.

"Às 20h00 a E-Redes regista menos de dois mil clientes sem energia, com a situação da rede elétrica a normalizar", refere a empresa responsável pela rede de energia.

"Dadas as condições climatéricas condicionadas pela tempestade Ingrid, a E-Redes mantém-se em alerta e com as equipas mobilizadas, em articulação com a proteção civil, para eventuais intervenções que sejam necessárias", sublinha.

No anterior ponto de situação, havia 3.800 casas sem energia elétrica, em vários pontos do norte de Portugal continental.

A E-Redes indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais.

[Notícia atualizada às 21h37 com a atualização do número de clientes sem energia elétrica]

