Cerca de 4.300 clientes sem energia elétrica pelas 14h

Cerca de 6.500 clientes da E-Redes estavam às 12h00 de sexta-feira sem energia elétrica, em vários pontos do norte de Portugal continental, devido aos efeitos do mau tempo. A situação mantinha-se às 13h30, confirmou a Renascença, tendo descido para 4.300 clientes às 14h00.

De acordo com a E-Redes, permanecem concentradas algumas avarias na zona de Guimarães, que estão em vias de resolução, e há ainda outros locais que aguardam a reposição do fornecimento de energia, devido a outras avarias também a serem resolvidas.

“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, adiantou a empresa responsável pela gestão da distribuição de energia elétrica neste território.

Durante a madrugada, cerca de 20 clientes foram afetados pela falha de energia.

A empresa indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais.